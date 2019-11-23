Исламабад, , 13:39 — REGNUM 22 ноября Всемирный банк опубликовал свежий доклад «Анализ рынка Труда в Пакистане», призвав правительство страны создавать больше рабочих мест для квалифицированных специалистов.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, специалисты Всемирного банка отметили в своем докладе, что рынок труда в Пакистане «переполнен» высококвалифицированными специалистами. Несмотря на это, в некоторых сферах, таких как Информационные технологии, наблюдается нехватка хорошо подготовленных работников.

Из-за того, что число выпускников пакистанских университетов увеличивается с каждым годом, наибольшая конкуренция наблюдается именно на стартовых позициях. В то же время стране не хватает работников «среднего звена». При этом, несмотря на то, что официальные показатели безработицы в стане низкие (всего 6%), только 12% пакистанцев работают на постоянной работе по контракту.