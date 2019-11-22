Ашхабад, , 21:10 — REGNUM На территории Балканской области Туркмении обнаружены огромные залежи железной руды. Об этом на правительственном совещании заявил вице-премьер-министр Мыратгельды Мередов, передает пресс-служба главы государства.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил необходимость продолжения курса на индустриализацию страны и поручил правительству построить новый металлургический завод, который займется переработкой железной руды с открытого геологами месторождения.

При этом глава государства отметил, что из-за роста темпов строительства в Туркмении увеличивается спрос на строительные материалы, в том числе металлопродукцию.