Лондон, , 20:46 — REGNUM От идеи продажи английского футбольного клуба «Челси» отказался Роман Абрамович, сообщает 22 ноября The Telegraph.

Не продавать клуб бизнесмен решил из-за успехов команды, которую с 2019 г. тренирует Фрэнк Лэмпард: он привёл «Челси» на третье место в таблице Премьер-лиги.

Напомним, Абрамович в конце минувшего года предлагал консорциуму из Катара купить «Челси» за два с половиной миллиарда фунтов стерлингов.

Но покупатель отказался от сделки «из-за осложнений, связанных с реконструкцией «Стэмфорд Бридж» — стадиона «Челси» в Лондоне, которую новому владельцу пришлось бы проводить.

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