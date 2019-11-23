Исламабад, , 13:48 — REGNUM 22 ноября министр энергетики Пакистана Омар Айюб Хан заявил, что энергетический сектор страны может привлечь как минимум 120−130 миллиардов долларов зарубежных инвестиций.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, министр подтвердил, что ряд зарубежных компаний из Китая, Японии и Дании уже активно вкладывают в энергетический сектор страны. По словам Омара Айюб Хана, особенно инвесторов привлекают возможности Пакистана в области возобновляемой энергетики: здесь выгодно возводить солнечные панели и ветряные электростанции.

Как отметил министр, к 2025 году в энергосеть страны будет добавлено не менее 8000 мегаватт энергии из возобновляемых источников. К 2030 году, по словам Омара Айюб Хана, эта цифра вырастет 20 тысяч мегаватт и будет составлять около 60% всей энергии, вырабатываемой на пакистанских электростанциях.