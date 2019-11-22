Архангельск, , 20:38 — REGNUM В Арбитражном суде Архангельской области завершился судебный процесс по делу 2-ого Архангельского объединенного авиаотряда, который требовал признать недействительными выводы региональной контрольно-ревизионной инспекции о якобы необоснованно полученной предприятием субсидии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В документах комиссии были выявлены завышенные показатели убытков от субсидируемых рейсов. Не исключалось, что авиаотряду придется возвращать часть средств, полученных из бюджета региона.

Авиаотряд обратился в суд с требованием признать представление контрольно-ревизионной комиссии недействительным. Общество выразило несогласие с выводом инспекции о необоснованном получении субсидии из областного бюджета в 2018 году.

Как пишет газета «Бизнес-класс.Архангельск», все три стороны дела — авиаотряд, инспекция и министерство транспорта Архангельской области (третье лицо) — рассчитывали спорные цифры по-разному. Так, министерство насчитало, что авиаотряд должен вернуть в бюджет 183 тысячи рублей. Тогда как по оценкам контрольно-ревизионной инспекции, в 2018 году авиаотряд необоснованно получил из бюджета субсидии на сумму 20 млн 810 тысяч рублей.

При этом, авиаотряд, подавая в минтранс документы на субсидию, указывает расходы предварительно, основываясь на прогнозно-плановой себестоимости летного часа. Фактическая же себестоимость летного часа становится известна только в конце отчетного периода.

Суд постановил, что в представлении инспекции указана суммаболее чем в 113 раз превышающая действительный размер необоснованно полученной субсидии. Это нарушает права и законные интересы общества, в том числе оказывает негативное влияние на его деловую репутацию.

В результате Арбитражный суд решил признать представление, внесенное контрольно-ревизионной инспекцией АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд», недействительным в части вывода о необоснованном получении акционерным обществом субсидии из областного бюджета в 2018 году в сумме более 20 миллионов рублей.

Добавим, что выводы комиссии стали поводом для увольнения главы авиаотряда Юрия Давыдова, который, как сообщало ИА REGNUM, открыто выступил против губернаторского проекта — создания на базе авиаотряда новой авиакомпании.