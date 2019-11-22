Киев, , 20:35 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что процесс запуска «большой приватизации» в следующем году будет очень успешным.

Об этом он заявил во время дискуссии на первом Инвестиционном саммите ЕБРР для стран-членов «Восточного партнерства», сообщает пресс-служба правительства Украины.

«Приватизация — это уже не проблема Украины, которую мы не могли годами решить. Это возможность, которую наше правительство будет использовать», — заявил Гончарук.

Он отметил, что до конца года Кабмин направит на «малую приватизацию» 500 госпредприятий.

«На этой неделе мы уже передали более 330 объектов на приватизацию. Это рекордное количество за время независимости Украины! А уже в начале декабря мы представляем инвесторам в Лондоне первый список предприятий в рамках Road Show», — подчеркнул он.

В завершение он заявил началом «хороших инвестиционных историй» будет приватизация государственной компании «Центрэнерго».

ИА REGNUM напоминает, что правительство Украины намерено в 2020 году получить в государственный бюджет страны 12 млрд грн от приватизации государственного имущества.