Кострома, , 20:22 — REGNUM Костромской бюджет за этот год смог сэкономить 420 млн рублей благодаря эффективному проведению государственных закупок, — сообщает пресс-служба администрации региона.

В этом году число госзакупок выросло на треть по сравнению с прошлым годом. Пятая часть — закупки для малого бизнеса. Заключены контракты на общую сумму 6,8 млрд рублей с экономией 419,8 млн рублей.

Лидерами являются закупки в рамках нацпроектов — «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (1,8 млрд рублей), «Здравоохранение» (0,7 млрд рублей), «Экология» (0,5 млрд рублей), «Демография» (0,3 млрд рублей). В следующем году костромские власти планируют увеличить объемы поступлений почти на миллиард рублей.