Ашхабад, , 20:17 — REGNUM В государственные магазины столицы Туркмении уже два дня не завозят хлеб, продающийся по установленной властями фиксированной цене — 0,6 маната (11 рублей) за буханку, передает «Азатлык».

Из-за этого жители Ашхабада вынуждены покупать хлеб на рынках и в частных магазинах, где минимальная стоимость буханки составляет 2 маната (36 рублей).

Местные жители отмечают, что ранее руководство некоторых государственных торговых учреждений нелегально вывозило поступивший им на реализацию по бюджетной цене хлеб и перепродавало его в частные магазины по 1 манату (18 рублей). Но в последние несколько дней подобных манипуляций замечено не было.

Наиболее вероятной причиной возникшего в Ашхабаде дефицита недорогого хлеба горожане называют поломку оборудования на столичном хлебозаводе. Ранее СМИ уже сообщали о том, что предприятие давно требует проведения капитального ремонта и замены оборудования.