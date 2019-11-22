Киев, , 20:14 — REGNUM Если в украинской экономике что-нибудь и ускоряется, так это падение промышленного производства, заявил сегодня, 22 ноября, украинский экономист Виктор Скаршевский.

Промышленность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эксперт отметил, что особенно сильны проблемы в перерабатывающей промышленности, в октябре 2019 года к октябрю 2018 г. промышленность сократилась на 5%, а переработка — на 6%.

«Несмотря на тот факт, что спад длится уже на протяжении полугода, правительство упорно не желает обращать внимание на рецессию в промышленности», — подчеркивает специалист.

Впрочем, заявляет Скаршевский, на Украине в правительственном лексиконе слово промышленность отсутствует как таковое, а словосочетание «промышленная политика» и подавно.

«Правительство Гончарука сосредоточено на распродаже сельхозземли, ужесточении правил для физлиц-предпринимателей, тарифах на газ для оптимистов и пессимистов, получении очередного кредитного транша от МВФ и других вещах, не имеющих никакого отношения к экономическому развитию, а зачастую противоречащих ему. Может, деиндустрализация украинской экономики является-таки одной из правительственных задач, просто ее забыли вписать в программу правительства?» — задается эксперт риторическим вопросом.

ИА REGNUM отмечает, что согласно официальным данным, спад промышленного производства на Украине в октябре 2019 г. в годовом выражении к октябрю 2018 года без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 5% после падения на 1,1% в сентябре. Интересно, что по сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в октябре выросло на 5,6% без учета корректировки на эффект календарных дней.