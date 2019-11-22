Душанбе, , 20:09 — REGNUM Общая задолженность по заработной плате в Таджикистане с учетом прошлых лет к концу сентября 2019 года выросла до 45 млн сомони или почти 5 млн долл. сообщает агентство по статистике при президенте страны.

По данным статистики, с начала 2019 года сумма задолженности увеличилась на 17,3 млн сомони или порядка 1,7 млн долл. и составила 38,8% от общего объёма задолженности.

Специалисты статагентства подсчитали, что больше всего зарплат недополучил экономический сектор Таджикистана — свыше 31 млн сомони или 3,199 млн долл., работники сферы добычи полезных ископаемых и строительства — 13,6 млн сомони (1,4 млн долл.) и 9 млн сомони (порядка 924 тыс. долл.) соответственно.

Общая задолженность по выдаче заработной платы работникам в сфере услуг с учётом прошлых лет составила 13,5 млн сомони или 1,393 млн долл.

Напомним, что самую низкую зарплату в Таджикистане получают работники сельского и лесного хозяйств, а также рыболовства — 532 сомони или порядка 54,91 долл., а самую высокую таджикистанцы, занятые в банковской сфере и добыче полезных ископаемых — 3 330 сомони (343,67 долл.) и 2 732 сомони (281,96 долл.) соответственно.