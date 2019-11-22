Душанбе, , 20:07 — REGNUM Нижняя палата парламента Таджикистана на прошедшей сегодня, 22 ноября, парламентской сессии одобрила законопроект о государственном бюджете на 2020 год.

Перед депутатами с докладом об основных параметрах госбюджета на 2020 год выступил министр финансов Таджикистана Файзиддин Кахорзода.

По словам министра, доходная часть бюджета страны на 2020 год составит свыше 26,1 млрд сомони или более 2,6 млрд долл., что в сравнении с доходной статьей госбюджета 2019 года больше на 9,6% или на 2,3 млрд сомони (более 237 млн долл.).

В то же время расходная часть госбюджета 2020 года увеличится более чем на 2,2 млрд сомони или порядка 227 млн долл. При этом, по прогнозам аналитиков, дефицит бюджета составит 0,4% или 349,5 млн сомони (около 36 млн долл.).

По словам Кахорзода, 44,4% от общего объёма расходной части бюджета Таджикистана или 11,7 млрд сомони (1,2 млрд долл.) будет направлена на расходы социального сектора.

Кахорзода отметил, что общий объём доходной части государственного бюджета на 2021 и 2022 года по предварительным подсчетам должен будет составлять 28,6 млрд сомони или свыше 2,9 млрд долл. и 31 млрд сомони или более 3,1 млрд долл. соответственно.

А расходная часть бюджета на 2021 и 2022 года рассчитана в размере 29,1 млрд сомони или порядка 3 млрд долл. и 31,5 млрд сомони или более 3,2 млрд долл. соответственно.

Министр подчеркнул, что государственный бюджет на 2020 год в обязательном порядке будет иметь социальную направленность.