Киев, , 19:55 — REGNUM Сегодня, 22 ноября, украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила предварительное решение о сертификации ООО «Оператор ГТС Украины».

Об этом сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник отметил, что таким образом, очередной важный шаг на пути к отделению оператора ГТС успешно сделан. По его словам, окончательное решение ожидается во второй половине декабря.

«Нас ожидает еще много работы, связанной с передачей ГТС под контроль минфина и трансфером активов между «Укртрансгазом» и новым оператором ГТС», — подчеркнул Коболев.

Также глава «Нафтогаза» сообщил, что в ближайшее время пакет документов по ГТС Украины направят в секретариат европейского Энергосообщества, также ожидается согласование от европейского регулятора.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время Киев в спешном порядке внедряет на Украине европейское энергетическое законодательство, чтобы подписать новый договор о транзите газа по европейским стандартам. Новое законодательство предусматривает разделение (анбандлинг) компании «Нафтогаз Украины», в частности, выделение отдельной структуры, которая будет заниматься обслуживанием ГТС Украины.