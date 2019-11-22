Киев, , 19:46 — REGNUM 38% безработных на Украине — это люди, ранее уволенные по собственному желанию или по соглашению сторон, сообщило сегодня, 22 ноября, украинское министерство экономики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Заместитель министра Сергей Николайчук в своем комментарии отметил, что это «достаточно естественная причина», однако, по его мнению, с высокой вероятностью такой способ используется бизнесом для увольнения «неэффективных» работников при оптимизации деятельности или в условиях сокращения производства.

Также в ведомстве перечислили другие основные причины безработицы украинцев.

В частности, оказалось, что 21% безработных уволены по «экономическим причинам», 10% украинцев уволены в связи с истечением срока контракта, еще 10% не смогли трудоустроиться после окончания учебного заведения. Кроме того, для 9% украинцев работа носит сезонный характер, еще 5% не трудоустроены из-за загруженности домашними обязанностями.

Николайчук отдельно прокомментировал количество безработных, уволенны по экономическим причинам.

«21% — это достаточно много, учитывая текущий высокий спрос на рабочую силу. Это еще раз подтверждает необходимость реформы рынка труда», — подчеркнул чиновник.

ИА REGNUM отмечает, что согласно официальной информации, количество зарегистрированных безработных среди населения Украины по итогам октября 2019 года составило 259,3 тыс. человек. По информации Госстата, из указанного числа безработных — 155,8 тыс. женщин и 103,5 тыс. мужчин. При этом 155,7 тыс. безработных проживают в городах, а 103,6 тыс. — в селах.