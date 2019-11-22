Киев, , 19:36 — REGNUM МВФ в настоящий момент пытается получить от украинской власти гарантии, что олигарху Игорю Коломойскому не вернут Приватбанк, сообщило 22 ноября издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в Нацбанке.

Как отмечает источник, в ближайшее время может быть принят соответствующий закон или изменения в действующее законодательство,

По словам собеседника издания, инициативы уже готовятся. О деталях, как и в какие законы будут вноситься изменения, источник не сообщил.

Сегодня же премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в Королевском институте по международным делам Chatham House в Лондоне также заявил, что Приватбанк однозначно останется государственный банком.

«У нас — у меня, у президента, у правительства — есть очень четкое понимание, что дело Приватбанка показательное в отношении Украины для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства из него не могут быть возвращены предыдущим акционерам», — сказал он.

«Все дело в том, что Коломойский и сам говорит, что не собирается добиваться возврата банка. Он просто «скромно» требует 2 млрд долл. от государства. И можно считать, что 300 млн долл. — он уже получил. Я о совсем недавнем решении хозяйственного суда про 7,5 млрд грн в пользу Коломойского. Так что в данном случае не надо подменять суть вопроса», — комментирует информацию политолог Олеся Яхно.

ИА REGNUM отмечает, что 13 ноября стало известно, что Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск ряда компаний кПриватБанкуи признал недействительными некоторые положения кредитных договоров, заключенных между банком и истцами в 2006—2016 гг., согласно которым компании должны банку 7,5 млрд грн.

14 ноября стало известно, что банк подает кассацию в Верховный суд Украины по этому делу.