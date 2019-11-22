Лондон, , 19:34 — REGNUM Оптимистичные заявления главы КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа о скором заключении торговой сделки не смогли удержать нефтяные цены от падения, 22 ноября передает агентство Reuters.

Мировые цены на нефть уверенно росли на протяжении двух сессий, однако с отметки 64 за баррель начался «откат».

К настоящему моменту нефть Brent опустилась на 67 центов (1,05%), до $63,30 за баррель. Нефть WTI подешевела на 84 цента (1,43%), до $57,74 за баррель.

Тем не менее, эксперты PVM Oil Associates и CMC Markets and Stockbroking уверены в скором продолжении роста цен на нефть — этому будут способствовать как снижение торговой напряженности между США и Китаем, так и сокращение запасов в США.

Кроме того, рынок нефти крайне позитивно воспринял информацию о расширении сокращений добычи, которого намерены добиваться страны ОПЕК во время саммита производителей нефти в начале декабря.

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