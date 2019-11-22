Сеул, , 19:59 — REGNUM Южнокорейская корпорация Hyundai Motor анонсировала старт продаж электрической версии седана Lafesta в Китае в 2020 году. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

Презентация состоялась на 17−1 международной автомобильной выставке в Гуанчжоу. В Hyundai Motor заявили, что, в связи с плохой экологией, в Китае растёт спрос на электрокары, и компания стремится занять лидирующую позиции на таком масштабном рынке. Сейчас в Китае продаётся эксклюзивная модель Lafesta, оснащённая двигателем внутреннего сгорания. Новый автомобиль будет способен проехать до 490 километров без подзарядки благодаря литий-ионному аккумулятору ёмкостью 56,5 КВ/ч. Hyundai Lafesta будет заряжаться до 80% всего за 40 на станциях скоростной зарядки — «заправка» автомобиля от простой розетки займёт 9,5 часов.

С помощью новой модели Hyundai намеревается восстановить пошатнувшиеся позиции в КНР: из-за ухудшения отношений Китая и Южной Кореи в 2017 году, продажи компании неуклонно снижаются: за 9 месяцев 2019 года продажи упали на 21% до 443 тысяч автомобилей. Ранее Hyundai была вынуждена закрыть один из пяти заводов в Китае.