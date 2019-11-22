Нью-Йорк, США, , 18:20 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит начали последние торги недели в «зеленой зоне» после заявлений президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина, 22 ноября передает агентство Reuters.

На открытии фондового рынка США индекс Dow Jones вырос на 64,94 пункта (0,23%), до 27 831,23 пункта, индекс S&P 500 вырос на 7,87 пункта (0,25%), до 3111,41 пункта, индекс Nasdaq вырос на 24,33 пункта (0,29%), до 8530,54 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Си Цзиньпин заявил, что «готов работать» над скорым заключением торговой сделки с США. Чуть позже Трамп объявил, что Пекин и Вашингтон «очень близки» к соглашению.

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