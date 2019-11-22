Анкара, , 19:51 — REGNUM Министр энергетики Турецкой Республики Фатих Донмез на заседании комиссии великого национального собрания Турции по бюджетному планированию заявил: «Мы решительно продолжаем нашу работу по полному обеспечению всех потребностей Турции в энергетике».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фатих Донмез отметил: «Мы придерживаемся стратегии предпочтения национальных и возобновляемых источников энергии. В рамках политики, основанной на 11-м плане экономического развития, мы нацелены на запуск в эксплуатацию АЭС «Аккую» к 2023 году, повысить долю электроэнергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками энергии, и нарастить нашу деятельность по поиску залежей углеводородов на морском дне, произведя буровые работы в 26 местах».

Министр добавил: «К 2023 году мы намерены добиться экспорта в 10 млрд долларов в секторе горнодобывающей промышленности. За последние 15 лет потребление электроэнергии в среднем росло на 5,3%»