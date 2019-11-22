Рим, , 18:02 — REGNUM Власти Италии «не бросят» авиакомпанию «Алиталия», заявил в интервью Corriere della Sera в пятницу, 22 ноября, заместитель министра экономического развития Стефано Буфаньи.

Убытки находящейся в предбанкротном состоянии «Алиталии» составляют около 1 млн евро в день. Власти страны намерены создать пул акционеров и открыть новое юридическое лицо «Алиталии», но пока переговоры не завершены.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в отношении «Алиталии» нужно принять не временное решение, которое лишь отсрочит проблему, а такое, которое решит ее окончательно.

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