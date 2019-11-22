Аддис-Абеба, , 19:43 — REGNUM Представитель Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) предупредил, что Эфиопия подвержена высокому риску возникновения серьезных долговых проблем, если она не сможет расширить свой экспортный потенциал и заработать разумные объемы иностранной валюты, чтобы покрыть государственный долг. Главный советник ЮНКТАД Таффер Тесфачеу, представляя доклад ЮНКТАД 2019 года о наименее развитых странах (НРС), заявил, что из 47 стран, которые определены ООН в качестве НРС, пять попадают в категорию крайне бедственного положения, что отражает наличие у них слишком огромных долгов и их неспособность за свои долги расплатиться. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

13 других стран, включая Эфиопию, были признаны подверженными высокому риску задолженности. По словам Таффера, у них пока нет проблем с долгами, но есть высокая вероятность присоединиться к списку, если не будут приняты срочные меры, чтобы исправить положение.

По оценкам ЮНКТАД, в 2019 году общий долг Эфиопии составит около 52 млрд долларов США, из которых чуть более половины — около 26 млрд долларов США — это внешний долг. Внешний долг составляет примерно 32−33% ВВП страны. По словам доктора Таффера, это соотношение невелико по сравнению со многими странами, включая Италию, у которой отношение госдолга к ВВП составляет 120%.

По словам чиновника, приток денежных переводов в Эфиопию, большая часть которых поступает от эфиопов диаспоры, остается основным источником иностранной валюты. Денежные переводы превысили объем помощи со стороны зарубежных стран и ПИИ, которые составили около 3 и 3,3 миллиардов долларов США соответственно.

В настоящее время одна треть НРС находится в состоянии долгового кризиса или подвержена высокому риску возникновения долгового кризиса, становясь все более зависимой от внешней помощи, денежных переводов и прямых иностранных инвестиций. В докладе рекомендуется, чтобы НРС активно направляли внешние финансы на национальные приоритеты развития.