Тегеран, , 19:46 — REGNUM 21 ноября Председатель Национального совета Ирана по сельскому хозяйству Реза Нурани заявил, что Иран поставляет ограниченные объемы томатов в соседний Пакистан из-за задержек в процессе заключения соглашений с пакистанскими фирмами. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, объем экспорта будет постепенно увеличиваться по мере подписания новых договоренностей с пакистанскими партнерами. Говоря о качестве поставляемых томатов, он отметил, что из-за холодной осени все овощи выращивались в теплицах, и их качество соответственно ниже грунтовых.

Реза Нури подчеркнул, что стоимость экспортируемых томатов составляет 1,1 доллар за килограмм, в то время, как на внутреннем рынке Ирана она составляет 0,6 долл. С ростом объема поставок Национальный совет Ирана по сельскому хозяйству обещал снизить цену на 10−15%.

Напомним, что раннее Пакистан решил импортировать томаты из Ирана, чтобы снизить цены на этот продукт.