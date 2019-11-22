Аддис-Абеба, , 19:35 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Эфиопии призвало к массовой мобилизации населения, чтобы противостоять негативным последствиям затяжных дождей и нашествию саранчи, которые могут помешать стране в достижении целевого показателя сбора урожая, установленного на сезон. Как сообщил журналистам генеральный директор по расширению сельского хозяйства Джермими Гарума, стало трудно контролировать пустынную саранчу, прибывшую из Йемена и Сомалиленда, хотя 95% ущерба, нанесенного саранчой, удалось предотвратить с помощью профилактических мер. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Помимо этого, затяжные и внесезонные дожди вызывают беспокойство министерства, поскольку они могут сильно повредить вызреванию зерновых культур, которые еще не успели собрать. Джермайми заявил, что прогноз выглядит не утешающим, поскольку в регионах Оромия, Амхара, Гамбелла, Бенишангуль-Гумуз и Сомали уже сейчас выпадают преждевременные осадки.

Генеральный директор призвал граждан помочь как можно быстрее собрать зерновые культуры путем общественной мобилизации на всех уровнях для сохранения урожая. По его словам, министерство создало командный пункт, который координирует мобилизацию населения от федерального до регионального уровня.

По словам генерального директора, около 900 комбайнов уже активно участвуют в уборке урожая, добавив, что студенты, солдаты, государственные и частные служащие должны также присоединиться к народной кампании по сбору урожая. Как стало известно, правительство дополнительно выделило более 1 миллиона долларов США на пестициды, оборудование и меры по мобилизации.