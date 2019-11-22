Милан, Италия, , 17:38 — REGNUM Монетарная политика ЕС будет достигать своих целей тем скорее, чем в большей степени будет поддерживаться другими видами экономической политики, заявила в пятницу, 22 ноября, глава Центробанка ЕС Кристин Лагард.

Одним из основных вызовов для ЕС остается неопределенность в мировой экономике, отметила она.

По словам Лагард, эта проблема может быть решена, особенно если политики последуют призыву святого Франциска: начнут делать то, что необходимо, потом — то, что возможно, а потом окажется возможным сделать и невозможное.