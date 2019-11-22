Милан, Италия, , 17:32 — REGNUM Власти Италии отказались считать чрезвычайной ситуацией обрушившиеся на север Италии летом 2019 года погодные катаклизмы, заявил в пятницу, 22 ноября, губернатор Ломбардии (Милан) Аттилио Фонтана.

В регионе рассчитывают, что правительство изменит свою позицию, иначе Ломбардия не сможет справиться с ликвидацией последствий самостоятельно, сказал губернатор.

Сумма ущерба от погодных катаклизмов июля — августа 2019 года для региона оценивается в 207 млн евро.