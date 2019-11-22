Киев, , 16:54 — REGNUM Объём вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины за последнюю неделю вырос на 1,7 млрд грн или на 1,6%, — до 105,2 млрд грн, сообщил украинский Нацбанк.

Согласно данным источника, объём вложений нерезидентов в государственные бумаги по сравнению с началом года вырос на 98,8 млрд грн или почти в 17 раз. Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла до 12,9%, в то время как на начало года этот показатель был менее 1%.

Отметим, что минфин Украины по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 19 ноября 2019 года привлёк в госбюджет весьма скромные 1,317 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе, 12 ноября, объём был 10,897 млрд грн.

«Вот и прилетела первая «ласточка»: спрос на украинские гособлигации резко сократился — в ходе последнего размещения ОВГЗ минфин привлёк с рынка всего лишь 1,3 млрд гривен. Ну, а «чёрный лебедь» уже на подлете к долговому рынку Украины… Несомненно, уже стало национальной традицией то, что за властные и предвыборные обещания отвечают не топ-чиновники и в целом государство, а мы, налогоплательщики, из своих собственных карманов», — отмечает экономист Александр Гончаров.

Эксперт напоминает, что предыдущая глава Нацбанка Валерия Гонтарева и экс-глава минфина Украины Наталья Яресько и так оставили после себя «руины от банкопада» и непомерные долговые обязательства до 2040 года по ВВП-варрантам (VRI) Украины, выпущенным в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 г.