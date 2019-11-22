Бишкек, , 16:48 — REGNUM Правительственная комиссия одобрила только 30 из 94 поступивших из регионов бизнес-проектов на общую сумму 538,3 млн сомов (млн рублей). Об этом сегодня, 22 ноября, на правительственном совещании заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.

По словам высокопоставленного чиновника, большинство из этих проектов связаны с сельскохозяйственной сферой. Также среди них есть проекты в сфере переработки, туризма, коммуникации, здравоохранения и горнодобывающей отрасли.

Также глава правительства Киргизии отметил, что их реализация позволит создать в регионах республики еще 1451 рабочее место.