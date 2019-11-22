Ашхабад, , 16:43 — REGNUM Аграрии Лебапской области Туркмении выполнили план по уборке урожая риса, заготовив 48 тысяч тонн этой сельхозкультуры, передает «Туркменистан сегодня».

Издание отмечает, что рисовые поля в долине Амударьи в этом году расположились на площади более 10 тысяч гектаров. Под них приспособили земли, высвободившихся после уборки озимых зерновых.

При этом средняя урожайность составила 55 центнеров с гектара.

Успех рисоводов восточного региона Туркмении, как отмечает госиздание, «обусловлен комплексной государственной поддержкой и повышением закупочных цен».

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