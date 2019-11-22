Киев, , 16:20 — REGNUM Украинские шахтеры весьма обеспокоены ростом импорта электроэнергии из России, говорится в обращении главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца и главы Профсоюза работников угольной промышленности Виктора Турманова к властям Украины.

Документ обнародован сегодня, 22 ноября, и адресован президенту, премьер-министру и руководству Рады, передает корреспондент ИА REGNUM.

Представители горняков отмечают, что суточный объем поставок в ноябре по сравнению с октябрем увеличился сразу в три раза и составляет 12 млн кВт-ч — соответственно, импорт полностью замещает потребность в украинском угле, который становится абсолютно ненужным.

«Как следствие, тепловые станции не покупают уголь украинского производства, а угольные предприятия не получают необходимые средства, в том числе и для выплаты и повышения заработной платы, долги по которой сегодня составляют более 500 млн грн и на конец года превысят 1 миллиард гривен», — сказано в обращении.

Лидеры профсоюзов подчеркнули, что при сохранении такого положения дел без работы рискуют остаться десятки тысяч людей.

ИА REGNUM напоминает, что импорт электроэнергии стал возможен вследствие внесения соответствующей правки в закон Украины, которую внес депутат «Слуги народа» и глава энергетического комитета Рады Андрей Герус. До этого, с 2015 года, импорт российской электроэнергии на Украину был запрещен.

Сам Герус утверждает, что импорт электроэнергии из России на Украину в настоящий момент составляет 0,13% до 0,54% от общего потребления ночью и днем соответственно, зато цена электроэнергии на Украине в ноябре в общем на 20% ниже, чем в июле-августе нынешнего года.

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что задолженность по зарплате шахтерам погашена — министерство финансов Украины перевело 1 млрд грн для выплат зарплат шахтерам Львовской, Донецкой, Луганской и Волынской областей.