Анкара, , 16:16 — REGNUM Грузовое паромное сообщение между Турцией и российским Крымом возобновлено. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба турецкой компании-оператора паромного сообщения.

Напомним, что паромное сообщение между Крымом и Турцией было прервано два года назад на фоне очередной волны антироссийских санкций, введённых странами Запада против России за то, что полуостров вернулся в состав РФ.

Тогда власти Турции решили не принимать корабли, которые шли из Крыма под любым флагом.

И вот спустя два года запрет был снят.

Паромы вновь будут ходить из Керчи в турецкий порт Зонгулдак и обратно. Паромы будут отправляться раз в неделю.

Таким образом доставка грузов из Турции в Крым и обратно будет существенно удешевлена.