Бишкек, , 16:15 — REGNUM С начала 2019 года коммерческие банки выдали киргизстанским фермерам и аграриям 9908 льготных кредитов на общую сумму свыше 5,04 млрд сомов (4,61 млрд рублей) в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 7». Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Из них на животноводство предоставлено 6755 займов на более чем 2,61 млрд сомов (около 2,39 млрд рублей), на растениеводство — 2834 займов на сумму около 1,12 млрд сомов (1,02 млрд рублей) и на переработку и услуги — 319 займов на более 1,31 млрд сомов (1,2 млрд рублей).

Наибольшей популярностью льготные сельхозкредиты пользовались в Чуйская области, жители которой получили 2075 займов, а также в Джалал-Абадской области, фермеры и аграрии которой взяли 2008 таких кредитов.

Затем следуют Иссык-Кульская область — 1562 кредита, Ошская область — 1497 кредитов и Таласская область — 1052 кредита.

Замыкают список Нарынская область — 941 кредит и Баткенская область — 773 льготных займов.