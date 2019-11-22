Москва, , 15:57 — REGNUM Резкого прорыва в экономических отношениях России и Японии ждать не приходится, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Об этом он заявил 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что отношения РФ и Японии следует вывести на качественно новый уровень.

«Экономические отношения между РФ и Японией находятся в режиме ни шатко ни валко, — сказал Кистанов. — Прорывных решений за истёкший год не было. Объём торговли даже не достиг того уровня, который был несколько лет назад — 33-х млрд долларов. Кроме того, как можно говорить о новом качестве, если Япония, хотя и не очень активно, но участвует в санкциях, наложенных «семеркой»? Мы говорим, что каждый год происходит рост торговли, но это всё восстановительный рост. Также не видно, чтобы японские инвестиции шли в РФ широким потоком. Наши инвестиции в Японию вообще равны нулю. Хотя ежегодно мы вывозим десятки миллиардов долларов за рубеж. Но эти деньги идут мимо японских островов, на другие известные острова».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что товарооборот между Россией и Японией за 2018 год вырос на 17%.

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