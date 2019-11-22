Киев, , 15:52 — REGNUM Платежеспособные банки Украины в январе-октябре нынешнего года получили 51,992 млрд грн прибыли.

Соответствующие данные обнародовал 22 ноября Национальный банк страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, прибыль в этом году в 3,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Регулятор информирует, что доходы банков Украины за десять месяцев 20 019 г. выросли на 23% — до 201 млрд грн, а расходы всего лишь на 0,4%, до 149 млрд грн.

Также Нацбанк подчеркивает, что рост прибыли банков обусловлен следующими факторами: увеличением чистых процентных доходов, чистых комиссионных доходов, позитивным результатом переоценки и от операций купли-продажи, низким объемом отчислений в резервы.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 г. работающие банки Украины получили 21,7 млрд грн чистой прибыли, что является историческими максимумом для Украины.

19 ноября Всемирный банк объявил, что считает банковскую реформу, проведенную на Украине в последние 5 лет, успешной и «действительно впечатляющей».