Пули-Хумри, Афганистан, , 15:35 — REGNUM 21 ноября официальные представители губернатора афганской провинции Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри) заявили, что на территории этого региона был завершен проект по строительству моста.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», мост был построен через реку Души, протекающую по территории одноименного уезда провинции Баглан. Общая длинна моста составляет пятьдесят метров, а ширина — пять метров.

Согласно вышеупомянутому заявлению, стоимость реализации проекта строительства моста составила 251 тысячу долларов США, которые были выделены Фондом Ага Хана.

По словам официального представителя губернатора афганской провинции Баглан, реализация проекта строительства моста в значительной мере упростит жизнь для трех тысяч семей, проживающих в различных районах уезда Души провинции Баглан.

Официальный представитель губернатора афганской провинции Баглан добавил, что реализация этого проекта развития является важным шагом на пусти создания инфраструктуры, которая бы в значительной мере улучшила условия жизни в этой провинции.