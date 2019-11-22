Нью-Дели, , 15:25 — REGNUM Южнокорейские компании Lotte Corporation и Lotte Accelerator провели первый конкурс стартапов в Индии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компаний.

По их словам, в конкурсе, проводимом совместно с Индийским технологическим институтом Мадрас (IITM) в период с 18 по 21 ноября, приняли участие 32 индийских стартапа.

Известно, что победителями стали стартапы «Fabheads», «Derect Technology» и «Aerostrovilos Energy». Им будет выделено около 57 млн вон (~$48 500).

Как отметили представители Lotte, компания намерена искать способы инвестирования и пути сотрудничества с тремя стартапами в будущем.