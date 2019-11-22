Минск, , 15:21 — REGNUM Проблемы социально-экономического положения в Витебской области обсудил на совещании 22 ноября в Витебске Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко потребовал создать хорошие условия для привлечения в АПК области профессионалов. Он отметил: «Они же силой не пойдут».

«Вы с ними договоритесь. А договоритесь, если им хорошо заплатите, за зарплату. Где-то, может, и квартиру дать. Специалистам надо платить. Специалисты во всем мире очень дорого стоят. Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не любовников, а хороших специалистов и направьте туда», — распорядился Лукашенко.

Он отказался от идеи создания ещё одной структуры, которая объединит огромные агрохолдинги: «Если вы получили отрицательный опыт четырех холдингов из пяти, вы хотите создать еще гигантский суперхолдинг?», — спросил он.

«Меня интересует одно: почему мы создаем гиперхолдинг, нарушаем управляемость областью вообще и даже структуру власти, вызывая неудовлетворение председателей райисполкомов и многих специалистов, а не идем шаг за шагом? Они (интеграционные структуры. — Прим. пресс-службы президента) созданы, функционируют, а отдачи от них нет», — сказал он.

Лукашенко также подверг критике чиновников. «Абсолютно недопустимо то, что от такой работы (если это вообще можно назвать работой) страдают люди. От нашей неорганизованности, нераспорядительности, надо честно сказать, и от безалаберности самих людей. Но безалаберность наших подчиненных начинается всегда с нас, — заявил он. — Сокращение занятых в отрасли и их низкая заработная плата уже никого не удивляют. Как информирует Белстат, 37% работников села (Витебской области. — Прим. пресс-службы) получают зарплату ниже Br500, а 40 организаций даже не могут обеспечивать ее регулярную и самостоятельную выплату».

«Притом у меня складывается мнение, что когда мы говорим Br500 (около $250 в эквиваленте, — прим. ИА REGNUM ), это у некоторых хозяйств начисленная зарплата, а выдаете вы ее по частям — по Br100−150. И считается, что у вас средняя зарплата Br500. Кого вы обманываете?», — спросил он своих подчинённых.

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