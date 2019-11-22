Рига, , 15:21 — REGNUM Партия «За развитие!» предложила премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу и другим партнёрам изыскать не хватающих для повышения зарплат медиков 60 млн евро, увеличив дефицит бюджета-2020. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на письмо — обращении партии.

В документе говорится, что Латвия сможет соблюсти все требования Еврокомиссии к бюджетной дисциплине, ведь речь идёт всего лишь о 0,2% от ВВП.

Напомним, государственный долг Латвии составляет 36% от ВВП, это в два раза меньше среднего показателя по еврозоне. Бюджетный дефицит следующего года, рассчитываемый по методике Еврокомиссии, составляет 0,6%, при среднеевропейском показателе 0,8%.

В партии «За развитие!» считают, что эти меры помогут сохранению и развитию отрасли. Отметим, что в министерстве финансов Латвии уже отреагировали на это предложение решительным отказом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Латвии отказалось исполнять принятый закон об индексации зарплат медиков в полном объёме, изыскав на это лишь половину суммы. Медики пока не готовы к компромиссам, обещают продолжить протесты и начать сбор подписей за роспуск Сейма.