Симферополь, , 15:20 — REGNUM Без поддержки России Крым бы не справился с украинским блэкаутом и не получил бы энергетическую независимость. Об этом 22 ноября заявил со своей страницы в Facebook глава республики Сергей Аксёнов.

«Огромную роль сыграла уверенность в том, что Россия не бросит своих граждан в беде. Так и случилось. Нам помогала вся страна. Наш президент Владимир Владимирович Путин с самых первых часов взял ситуацию под личный контроль. В кратчайшие сроки были построены энергетический мост, новые электростанции, проведена модернизация действующих генерирующих мощностей. И сегодня Крым не только впервые в своей истории перестал быть энергодефицитным регионом, но и может при необходимости поставлять избыток электроэнергии за пределы полуострова», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым лишили электроснабжения 22 ноября 2015 года в результате подрыва опор украинских линий электропередач. Энергоснабжение удалось полностью восстановить весной 2016 года.

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