Минск, , 15:02 — REGNUM По состоянию на 1 октября совокупный долг крупных и средних предприятий реального сектора белоруской экономики превысили объём ВВП республики за 2018 год. Об этом говорится в материалах Белстата.

Задолженность таких предприятий по кредитам и займам, а также их кредиторская задолженность оценена в 128,2 млрд белорусских рублей. ВВП Белоруссии за 2018 год оценён в 121,6 млрд бел. руб.

Рост суммарной задолженности за 9 месяцев 2019 года оценен в 4,569 млрд бел. руб. Наибольшая долговая нагрузка у белорусских предприятий обрабатывающей промышленности.

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