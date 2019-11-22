Сеул, , 14:53 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Jeju Air запустила прямые рейсы на Филиппины и во Вьетнам. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, новые маршруты Инчхон — Фукуок (Вьетнам) и Инчхон — Бохоль (Филиппины) будут осуществляться ежедневно с 21 ноября.

Бохоль — десятый по величине остров Филиппинского архипелага, центр одноимённой провинции. Известен Шоколадными холмами и плаванием с китовыми акулами в Ослобе.

Фукуок — крупнейший остров во Вьетнаме. Является популярным туристическим направлением для всей семьи благодаря самому большому в Азии сафари и тематическому парку.