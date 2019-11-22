Сеул, , 14:30 — REGNUM В 2018 году общий объем продаж предприятий Южной Кореи, за исключением финансовых и страховых компаний, составил 2,45 квдр вон (~$2,08 трлн), а объем продаж на одну компанию — 192 млрд вон (~$163,2 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Статистической службы страны.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с 2017 годом общий объем продаж увеличился на 4,8%, а объем продаж на одну компанию — на 0,4%.

Специалисты отмечают, что в 2017 году рост общего объема продаж составил 8,3%, а объема продаж на одну компанию — 7,3%.

Чистая прибыль южнокорейских компаний до вычета налогов, напротив, сократился на 6,4%, до 162 трлн вон (~$137,7 млрд). Известно, что снижение показателя зафиксировано впервые с 2013 года.

Общее число сотрудников компаний увеличилось на 2,2%, до 4,59 млн человек. Число компаний, инвестирующих в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) также увеличилось на 5,7%, а объем средств, выделяемых на них, выросли на 11,8%, до 54,75 трлн вон (~$46,59 млрд).