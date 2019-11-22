Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:16 — REGNUM Центробанк Танзании посоветовал банку Exim инвестировать больше средств в предоставление инновационных услуг для малого и среднего бизнеса, чтобы усилить возможности предпринимателей в обеспечении экономического развития всей страны. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление заместителя главы Центробанка Бернарда Кибессе на открытии нового отделения банка Exim в районе Мквепу в Дар-эс-Саламе.

По информации издания, на открытии Кибессе представил министра финансов и планирования Танзании Филиппа Мпанго.

В заявлении также сообщается, что Центробанк удовлетворен усилиями банка Exim по внутреннему и внешнему расширению.

«Это наша гордость — быть свидетелями того, как отечественный банк достигает таких больших результатов. Вы подаете хороший пример для подражания другим банкам страны, пример того, как полностью себя обеспечивать и как укреплять свои позиции внутри страны и за ее пределами. Это достижение — достойный ответ на призывы финансовых институтов о предоставлении им услуг, которые будут полностью отвечать их потребностям и в то же время соответствовать международному стандарту», — заявил Кибессе.

Со своей стороны, исполнительный директор банка Exim Джаффари Матунду заявил, что «открытие новых отделений банка Exim повысит его конкурентоспособность в различных районах страны, что, в свою очередь, облегчит предоставление услуг всем клиентам, в том числе и владельцам бизнесов».

Матунду добавил, что район Мквепу особенно важен для банка, отметив, что при строительстве нового отделения были использованы инновационные технологии.