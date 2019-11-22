Исламабад, , 14:28 — REGNUM Пакистанская провинция Синд столкнулась с тяжелым продовольственным кризисом, вызванным отказом местных властей закупать зерно и муку, как это делалось ранее.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, из-за того что правительство Синда (возглавляется оппозиционной федеральному правительству «Народной партией Пакистана») не закупило заранее крупную часть урожая зерновых, фермерам пришлось продать свой урожай раньше по более низкой цене. Это ударило как по производителям, лишившимся значительной части прибыли и возможности расширять посевы, так и по потребителям, которые стали жертвами ловких спекулянтов, взвинтивших цены. Часть урожая, столь необходимого рядовому потребителю перекупили производители птицы, которые решили перейти на зерно вместо более дорогой кукурузы.

Напомним, что Пакистан также переживает «кризис помидоров»: из-за неурожая и непродуманной политики правительства цены на томаты, основу многих блюд, взлетели до небывалых высот (400 рупий — 200 рублей за килограмм). Импорт крупной партии томатов из Ирана, организованный правительством, результатов не дал.