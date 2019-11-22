Чебоксары, , 13:48 — REGNUM В Чебоксарах по делу о банкротстве ООО «Межрегиональный центр оптово-розничной торговли» («Межрегионторгцентр») стал известен победитель торгов по продаже имущества общества. Речь идёт о зданиях и инженерных сетях по улице Текстильщиков, 8, где ранее располагался «Хлопчато-бумажный комбинат» (ХБК). Их выкупает за 120 млн рублей общество «СЗ «Отделфинстрой и партнеры» — по сравнению с начальной ценой, которая была весной 2019 года, лот в итоге приобретается почти втрое дешевле, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

По делу о банкротстве «Межрегионторгцентра» на торги единым лотом выставлялись объекты недвижимости и магистральные сети с оборудованием, часть которых находится в залоге у ПАО «Банк «Санкт-Петербург». В перечне залогового имущества — восемь нежилых зданий, расположенных в Чебоксарах по улице Текстильщиков, 8. В структуре имущества, не обременённого залогом, — 30 позиций. В основном это инженерные сети и коммуникации.

Лот повторно был выставлен на торги в июле 2019 года по начальной цене 317 430 000 рублей, шаг аукциона — 5%. Отметим, что ранее объекты недвижимости выставлялись на аукцион весной 2019 года по начальной цене 352 700 000 рублей. В документе отмечается, что по итогам торгов лучшую цену предложило ООО «Специализированный застройщик «Отделфинстрой и партнеры»: 120 млн рублей. Компания была признана победителем торгов.

Как сообщало ИА REGNUM, процедура конкурсного производства в отношении «Межрегионторгцентр» была введена решением суда в ноябре 2017 года. Общество зарегистрировано в декабре 2002 года с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Доля в 24% принадлежит ЗАО «Эверест», 76% — зарегистрированной на Виргинских островах «Сэмплифай Вэлью лимитед».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «СЗ «Отделфинстрой и партнеры» зарегистрировано в 2012 году, уставной капитал составляет 50 000 000 рублей. Директор общества — Александр Черкунов, учредители — ООО «Отделфинстрой» (50%) и акционерное общество «Группа компаний системной консолидации». Основной вид деятельности — «деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика». Напомним, директором по производству компании «СЗ «Отделфинстрой и партнеры» является депутат Госсовета Чувашии Алексей Мурыгин.

«Отделфинстрой» застраивает ряд микрорайонов в Чебоксарах.

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