Кызыл, , 13:33 — REGNUM Средняя зарплата по экономике в Туве по итогам первых трёх кварталов составила почти 37,7 тыс. рублей. Такие данные ИА REGNUM привели в Новосибирскстате.

Это несколько ниже, чем результаты за январь-июль, когда жители республики в среднем получали около 38,2 тыс. Однако это всё равно позволило Туве остаться на шестом месте по Сибирскому федеральному округу. Меньше получают в двух алтайских регионах, Омской и Новосибирской областях.

Напомним, с первого января 2020 года минимальный размер оплаты труда в Туве будет поднят на 7,5%. По словам главы республики Шолбан Кара-оол, с учетом северных и районных коэффициентов МРОТ увеличится с 21,4 до 23 тыс. рублей.

Подробнее: МРОТ в Туве с первого января достигнет 23 тысяч рублей

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