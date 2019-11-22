Киев, , 13:09 — REGNUM В правительстве Украины придумали, как изысканнее и циничнее обхитрить «тупого потребителя» природного газа, заявил в своем комментарии 22 ноября украинский экономист Алексей Гончаров.

Эксперт уточнил, что речь идет о внедрении т.н. «страховой цены» на газ для населения, которая по словам властей, защитит людей от резких колебаний стоимости топлива зимой, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Министр предложил, а Кабмин намерен поскорее утвердить страховую цену на природный газ для уже находящегося в шоке населения в размере 7000 грн./тыс. куб. м. (плюс еще стоимость транспортировки) с 1 января 2020 года. Правда, (министр энергетики) Оржель отметил, что при предложении страховой цены у любого потребителя будет возможность отказаться от нее. Он подчеркнул, мол, отказ от этой цены может сыграть как в плюс, так и в минус для потребителя», — напоминает Гончаров.

Эксперт приводит объяснение министра:

«Если действительно будет остановка транзита, и будут некоторые колебания на рынке газа — то потребитель выигрывает. А если, например, мы подпишем транзитный договор… скорее всего, цена на газ снизится. И тогда те потребители, которые застрахованы и будут находиться на таких договорах, они не выиграют от этой ситуации».

»Это потрясающе! Ну, просто держат всех за дебилов… это я еще интеллигентно так выразился. В общем, Кабмин о снижении цен на газ и тепло думать не будет», — резюмировал Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что сам Оржель считает введение «страховой» стоимости газа важным шагом для того, чтобы «сбалансировать» стоимость топлива для населения Украины.