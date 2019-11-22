Кристиансанн, , 12:58 — REGNUM Участвующее в строительстве газопровода «Северный поток — 2» судно по укладке труб Pioneering Spirit прибыло к берегам Норвегии, свидетельствуют данные портала MarineTraffic, который отслеживает суда.

Так, в настоящее время судно стоит в порту недалеко от города Кристиансанн. На прошлой неделе оно начало свой путь из окрестностей Тенерифе и отправилось в сторону Северного моря.

Как сообщало ИА REGNUM, несогласие Дании на прохождение газопровода через её воды было последним препятствием для достройки газопровода «Северный поток — 2». По мнению главы «Газпрома» Алексея Миллера, на прокладку датского участка потребуется не более пяти недель.

«Северный поток — 2» будет доставлять российский природный газ через Балтийское море в Германию. Помимо России и Германии, газопровод затрагивает исключительные экономические зоны и территориальные воды Дании, Финляндии и Швеции.