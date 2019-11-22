Нью-Дели, , 13:46 — REGNUM Министр дорожного транспорта, автомобильных дорог и грузоперевозок Индии Нитин Гадкари заявил о задержке в строительстве 566 федеральных трасс. Об этом 22 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В своём отчёте в нижней палате парламента Индии Лок сабхе Нитин Гадкари подчеркнул, что основными причинами задержки стали проблемы с приобретением земли, переносом инфраструктурных проектов, а также невыполнение обязательств подрядчиками. Министр южноазиатского государства также сообщил, что для ускорения выполнения проектов предпринимаются разнообразные шаги, в том числе отсрочка выплаты неустоек подрядчиков, ускоренное рассмотрение дел о передаче земельных участков для автодорожного строительства.

Напомним, что ускоренное развитие инфраструктуры и строительство автомобильных дорог является одним из приоритетов правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди.