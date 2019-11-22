Аруша, Танзания, , 13:00 — REGNUM Процесс создания правительственного агентства по развитию цветоводства, овощеводства, фруктоводства и производства специй, известного как «Агентство развития садоводства» (HDA), в целях достижения в Танзании «зеленой революции», проходит успешно. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление заместителя министра сельского хозяйства Танзании Хуссейна Баше.

«Агентство по развитию цветоводства, овощеводства и фруктоводства поможет устранить все препятствия развитию этого небольшого, однако значимого для экономики сектора, а также будет способствовать его стремительному росту», — заявил Баше после встречи с представителями Ассоциации садоводов Танзании (TAHA) в Аруше.

Он добавил, что процесс создания агентства будет завершен к февралю 2020 года.

«Правительство целенаправленно отдает приоритет развитию садоводства, которое показывает лучшие результаты роста по сравнению с такими сельскохозяйственными областями как производство хлопка, кофе, кешью, табака и других», — заявил Баше.

По словам замминистра сельского хозяйства, в настоящее время рост садоводческого сектора в Танзании составляет в среднем 11%, в то время как сельское хозяйство страны в целом растет приблизительно на 4% в год.