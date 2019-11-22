Исламабад, , 13:45 — REGNUM 22 ноября министр экономики Пакистана Мухаммад Хаммад Азхар заявил, что для поддержания стабильного экономического роста стране необходимы крупные вложения в инфраструктуру.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Хаммад Азхар, выступая перед слушателями Пакистанского бизнес-форума, подчеркнул важность развития инфраструктуры (дороги, общественные помещения, коммуникации) и социального сектора для достижения целей правительства в экономике. По словам министра, в настоящее время правительство ориентируется на отдаленные районы, чтобы обеспечить равномерное развитие страны и «устойчивый экономический рост».

Как отметил Мухаммад Хаммад Азхар, правительство по поручению премьер-министра Имрана Хана работает над эффективным механизмом привлечения инвестиций, который позволит развивать наиболее конкурентоспособные отрасли экономики.