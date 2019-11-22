Сеул, , 12:50 — REGNUM Южная Корея и Индонезия намерены достичь итоговой договорённости по Всеобъемлющему соглашению об экономическом партнерстве (CEPA) в рамках саммита АСЕАН, который пройдет в Пусане 25−26 ноября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства промышленности, торговли и энергетики Южной Кореи.

Напомним, что в октябре текущего года стороны завершили переговоры по данному соглашению и договорились о его подписании к концу года, после завершения соответствующих процедур.

Известно, что после подписания соглашения Южная Корея отменит пошлины на 95,5% импортируемых товаров из Индонезии, в свою очередь Индонезия отменит пошлины на 93% товаров.

В частности, пошлины будут сняты на синтетическую смолу, сталь для автомобилестроения и автозапчасти.

В 2018 году Индонезия стала двенадцатым по величине торговым партером Южной Кореи. В прошлом году экспорт товаров в Южную Корею из Индонезии составил $8,8 млрд, а импорт — $11,1 млрд.

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